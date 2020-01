Amianto non pericoloso alla Mascherpa. Il sindaco: “Interverremo comunque”

Ha tirato un sospiro di sollievo l’amministrazione comunale di Solaro, quando il 24 gennaio sono arrivati i risultati delle analisi sul materiale presente nella pavimentazione della scuola primaria Maria Mascherpa di via San Francesco: si tratta di vinil-amianto e non di amianto friabile.

I risultati delle analisi condotti dalla ditta specializzata hanno escluso qualsiasi pericolo immediato per le persone perché non ci sono fibre disperse nell’ambiente. Addirittura la quantità di fibre presenti è talmente bassa che il Comune non avrebbe neppure l’obbligo di rimuovere il materiale con urgenza, ma di nominare semplicemente un responsabile e programmare la rimozione più avanti.

«Dalle analisi potevamo anche non fare nessun tipo di intervento su quella scuola, perché le fibre sono bassissime. La giunta però ha fatto un altro tipo di ragionamento – commenta il sindaco Nilde Moretti -: abbiamo dichiarato che avremmo fatto dei lavori di ristrutturazione anche di una certa entità, non possiamo fermarci, quindi continueremo in quello che abbiamo detto».

Chiaramente cambieranno i costi per l’amministrazione comunale. L’intervento complessivo nella scuola, che comprende non solo la rimozione del vinil-amianto e il rifacimento della pavimentazione, ma anche la ristrutturazione dei bagni e delle tubature, avrà un costo totale di circa 560 mila euro. Con una corsa contro il tempo, a metà gennaio l’amministrazione ha aderito ad un bando di Regione Lombardia per il cofinanziamento della rimozione.

E se non dovesse arrivare il finanziamento? «L’intervento lo facciamo anche senza il finanziamento di Regione Lombardia, troveremo delle fonti proprie di finanziamento per sostenere l’opera, magari posticiperemo dei lavori da fare sul territorio, perché questo lavoro ha per noi una massima priorità», conclude l’assessore ai Lavori pubblici Christian Caronno.

Il cronoprogramma dell’intervento sarà molto intenso. I lavori inizieranno il prossimo giugno, a lezioni concluse e termineranno prima che le scuole riaprano. Mercoledì 29 gennaio alle 21 si terrà un’assemblea pubblica nella sala polifunzionale di via San Francesco per illustrare nel dettaglio l’intervento di riqualificazione