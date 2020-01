Attilio Fontana battezza Malnate Ideale

C’è un nuovo gruppo civico in città, si chiama Malnate Ideale, segue le orme del più grande Lombardia Ideale e si è presentato nella mattinata di sabato 25 gennaio nella sala consiliare di via De Mohr per spiegare i motivi e gli obiettivi che muovono questa nuova realtà politica.

Non ha fatto mancare il proprio apporto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, intervenuto di persona per confermare il proprio appoggio: «Sono contento di esser qui e dell’iniziativa – ha affermato il Governatore -. Questa è la strada per tante persone di guardare avanti e avere una sede. In tanti non vogliono entrare in un partito, ma possono trovare posto nella nostra aggregazione. Questa è la ragione che fonda Malnate Ideale e Lombardia Ideale, composti da gente che ha voglia di darsi da fare per il bene della cosa pubblica e degli altri cittadini. Questo è il motivo che mi spinge ogni giorno a fare meglio per migliorare la Lombardia. Vedere tante persone fa ben sperare, credo ci siano davanti ottime prospettive, sarà un’avventura che andrà lontano. Sta succedendo qualcosa, cerchiamo di essere preparati a questi cambiamenti. Già domani in Emilia Romagna può accadere qualcosa di importante, secondo me vinciamo».

Responsabile di Malnate Ideale è Franca Zanon: «Mi hanno scelta come responsabile di questo gruppo, ci siamo sentiti subito a casa all’interno di questa aggregazione civica. Abbiamo deciso di riprendere il cammino iniziato con Massimo Pavesi. Contiamo di passare ai più giovani il lavoro che stiamo svolgendo. Di temi importanti a Malnate ce ne sono tanti, chiediamo un corridoio preferenziale per colloquiare con l’amministrazione perché vogliamo essere positivi e propositivi per migliorare quello che non va. Crediamo in una Malnate più viva e accogliente».

Nel corso della presentazione, per Malnate Ideale, è intervenuto anche Michele Maineri: «Il nostro impegno è la prosecuzione del lavoro svolto da Massimo Pavesi, cercheremo di portare avanti la sua idea di politica, come forza civica e collettore delle richieste dei cittadini».

Il coordinatore regionale di Lombardia Ideale Giacomo Cosentino ha invece spiegato: «Vedere così tante persone non in campagna elettorale. Stiamo sfruttando il grande lavoro che sta svolgendo il presidente Fontana a libello regionale. Ringrazio il gruppo di Malnate, la spinta data da Franca Zanon che ci serve da motivazione per andare avanti. Vogliamo far sentire la politica, riportarla con i piedi per terra. Saremo vicini a Malnate, sarà un lavoro faticoso ma vogliamo ritornare a governare la città».

Il referente provinciale di Lombardia Ideale è Maurizio Montalbetti: «L’obiettivo è di fare qualcosa per la città e riuscire a entrare nell’amministrazione alle prossime elezioni. Ci coordinamento con gli altri partiti di Centrodestra per creare una coalizione».

Presenti anche le forze del centrodestra, Fratelli d’Italie e Lega. Sandro Damiani, di FdI, ha accolto il nuovo gruppo: «Grazie per l’invito rivolto da parte di Fratelli d’Italia. Malnate ideale già collabora con i consiglieri di minoranza. Ho accolto con piacere la decisione di questo gruppo di costituirsi».

Piero Galparoli, uno dei referenti provinciali di Forza Italia a livello provinciale: «Devo fare i complimenti a Montalbetti e a Zanon per il lavoro svolto, in pochissimo tempo sta ottenendo bei risultati. Spero che Malnate possa tornare a essere governata dal Centrodestra».

Paola Cassina, capogruppo della Lega in consiglio comunale: «I consiglieri della Lega sono tutti presenti, questa nuova nascita fa piacere ma i rappresentanti di Malnate Ideale hanno sempre collaborato con noi. È però un altro motivo che ci dà nuove motivazioni per continuare il lavoro che stiamo svolgendo»