Auto in fiamme in un box, notte di lavoro per i vigili del fuoco

Una notte impegnativa, per i vigili del fuoco del distaccamento del Sempione di Gallarate–Busto Arsizio.

L’anno si è aperto alle 00.01 con una prima chiamata, in una notte che anche nella zona del Bustocco e del Gallaratese è stata segnata come nel resto d’Italia da diversi interventi per piccoli incendi e danni causati dai “botti” (che hanno provocato anche diversi feriti nel Milanese, vedi qui).

Per i pompieri di Busto-Gallarate l’intervento più impegnativo è arrivato dopo l’una di notte, per un incendio in un box dove si trovavano due auto, tra cui un fuoristrada a Gpl, che richiedeva dunque particolare cautela. Sul posto è intervenuta la autopompa di “prima partenza”, con il rinforzo dell’autobotte sempre da Busto. Sette gli uomini impegnati fino alle 5 del mattino, per lo spegnimento – reso complicato dal fumo denso – e per la successiva messa in sicurezza (foto d’archivio).