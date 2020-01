Bertolasi, Cesarini e Ondoli al raduno azzurro con “vista” su Tokyo

C’è anche un tris di atlete varesotte nel primo, lungo, raduno collegiale del 2020 organizzato dalla Federcanottaggio a Sabaudia, in provincia di Latina. Un impegno che comincia quest’oggi – martedì 7 gennaio – e che terminerà il 23 di questo mese, in tempo per lasciare spazio agli atleti di partecipare al Campionato Italiano di Fondo in programma a Pisa tra il 25 e il 26.

Inutile ricordare che quest’anno i periodi di lavoro tinti di azzurro rivestono un’importanza particolare, visto che nel 2020 sono in programma i Giochi Olimpici che per il canottaggio rappresentano il clou dell’intero quadriennio e che, tra l’altro, permettono agli atleti di godere di una visibilità altrimenti confinata agli appassionati e agli addetti ai lavori.

Come detto, nel gruppo convocato dal direttore tecnico Franco Cattaneo ci sono tre piacevoli conferme targate Varese sui 34 nomi dell’elenco diffuso dalla Federazione. Si tratta di Sara Bertolasi, Chiara Ondoli e Federica Cesarini (quest’ultima nel ristrettissimo novero dei pesi leggeri) che confermano così la propria candidatura a un posto per Tokyo 2020. È però bene ricordare che nel canottaggio ogni nazionale qualifica le barche e non i singoli atleti: le formazioni, poi, sono decise dagli staff tecnici che valutano il percorso effettuato durante l’anno – tra test e gare – dei vari canottieri.

Fino a oggi, attraverso i risultati ottenuti 2019, l’Italia del remo ha conquistato 23 “carte olimpiche”, qualificando tre equipaggi femminili (due senza, doppio leggero, quattro di coppia) e cinque maschili (doppio leggero, quattro senza, quattro di coppia, due senza e singolo), ma nella primavera del 2020 potrà incrementare la propria partecipazione attraverso le altre gare internazionali che permettono di ottenere pass olimpici. E ricordiamo che quest’anno la Coppa del Mondo tornerà a Varese con la seconda prova, nel primo weekend di maggio.

In questo primo collegiale dell’anno, Cattaneo ha chiamato anche alcuni volti relativamente nuovi del panorama azzurro: importante quindi che il terzetto delle varesine sia ugualmente presente. Bertolasi, 31 anni e nata a Busto, è oggi in forza alla Canottieri Milano e punta alla terza partecipazione ai Giochi dopo quelle di Londra e Rio; nel 2019 ha vogato sul quattro senza che però non si è ancora qualificato alle Olimpiadi. Più “avanzata” la situazione di Ondoli e Cesarini, entrambe 23enni: la prima è di Angera (tesserata per l’Aniene) e attualmente gareggia sul quattro di coppia (foto in alto – Canottaggio.org/M. Perna) che ha strappato il pass per Tokyo grazie all’ottavo posto ottenuto negli ultimi mondiali; la seconda, nata a Cittiglio e cresciuta nella Canottieri Gavirate (doppio tesseramento con le Fiamme Oro) è stata settima nella rassegna iridata di Linz con il doppio leggero insieme a Valentina Rodini, piazzamento che ha promosso l’armo per le Olimpiadi (QUI l’articolo sulle due atlete).

Di seguito l’elenco competo dei convocati in azzurro da parte del d.t. Cattaneo.