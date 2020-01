Bilancio previsionale, Sesto 2030 chiede di spostare il consiglio

Il gruppo di minoranza Sesto 2030 ha formalizzato la richiesta di spostare il consiglio comunale di questa sera, 29 gennaio, o almeno il punto all’ordine del giorno che riguarda i bilancio preventivo.

È quanto comunicato in serata. La richiesta, si legge in una nota, è stata avanzata “perché la documentazione non è arrivata alle minoranze nei tempi previsti dalla legge“.

“A nostro avviso – dichiarano i consiglieri – il rispetto di questi tempi, oltre che obbligatorio per legge, è necessario per poter deliberare dopo un’attenta analisi della documentazione e per poter svolgere il nostro dovere con serietà”.