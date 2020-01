Brucia un’auto a Saronno vicino ai tubi del gas, intervengono in vigili del fuoco

Le fiamme si sono alzate dalla parte anteriore dell’auto, una Opel Corsa bianca parcheggiata in via Quarnaro. In poco tempo hanno avvolto il cofano dell’auto e obbligato il proprietario intervenuto per spegnere le fiamme ad allertare i vigili del fuoco di Saronno che sono giunti immediatamente sul posto.

L’Opel Corsa, che si trovava parcheggiata vicina ad altre macchine, ha fatto temere la possibilità dell’estensione delle fiamme non solo alle auto ma anche ai tubi del gas. Le fiamme, però, sono state prontamente bloccate e l’area messa in sicurezza in breve tempo.

Si cercano ancora di capire le cause dell’incendio, al vaglio delle possibilità un cortocircuito che ha scatenato il fuoco. L’incendio è scoppiato mentre il proprietario dell’auto stava parcheggiando.

Anche i tecnici del gas sono arrivati sul posto per verificare l’accaduto.