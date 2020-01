“Buon anno, ragazzi” al Teatro delle Arti

Al Teatro delle Arti, nella Stagione teatrale promossa dal Centro Culturale del Teatro delle Arti con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Gallarate, torna il Teatro Franco Parenti con lo spettacolo “Buon anno, ragazzi”.

Narra la storia di un insegnante di filosofia, Giacomo, scrittore precario, compagno e padre ancora più precario, che si trova a passare da solo, per sua scelta, la notte di Capodanno. A poco a poco questa solitudine svanisce e la sua casa si riempirà di persone che, invece, per un motivo o per un altro, consapevolmente o inconsapevolmente, hanno bisogno di lui, quantomeno hanno bisogno di dirgli qualcosa. Ed è proprio qui, il problema. Quanto siamo capaci di dirci le cose per quelle che sono? Usando cioè i termini giusti, senza girarci attorno.

La regia è di Raphael Tobia Vogel e gli attori Francesco Brandi, Loris Fabiani, Miro Landoni, Daniela Piperno, Sara Putignano.

L’appuntamento è per martedì 4 e mercoledì 5 Febbraio

Alla cassa del Teatro sono in vendita i biglietti.