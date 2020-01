Chiude per manutenzione il parcheggio multipiano

Si prepara una settimana difficile per gli automobilisti tradatesi. Settimana prossima, infatti, chiude per cinque giorni il parcheggio multipiano del piazzale della Posta, il più comodo e centrale per chi si reca negli uffici e nei negozi del centro cittadino.

Il parcheggio di piazza del Popolo sarà sottoposto a lavori di manutenzione e sarà dunque inaccessibile dalle 6 di martedì 14 gennaio alle 22 di sabato 18 gennaio.

Una chiusura che si farà sicuramente sentire, dal momento che il parcheggio ospita circa 300 auto, con sosta regolamentata da disco orario.