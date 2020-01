Comune di Varese e Provincia assumono tre dirigenti

Comune di Varese e Provincia cercano tre dirigenti.

È aperto fino a mercoledì 29 gennaio il bando per l’assunzione di nuovi dirigenti tecnici.

Il concorso pubblico per esami prevede due assunzioni entro l’anno 2020 (una a Palazzo Estense e una a Villa Recalcati) e l’ultima, in Comune, entro il 2021.

Quattro le prove complessive che i candidati dovranno affrontare, tre scritte e una orale. Gli aspiranti potranno partecipare se in possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego, nonché di un diploma di laurea in Architettura o in Ingegneria Edile o Civile, del superamento dell’esame di Stato abilitante all’esercizio della relativa professione e di almeno uno dei requisiti di esperienza lavorativa specificatamente dettagliati nel bando di concorso.

Quest’ultimo è pubblicato online sull’albo pretorio comunale, nonché sul sito internet www.comune.varese.it in homepage e alla pagina “Ricerca di personale/Concorsi”.

Al termine del procedimento concorsuale sarà stilata un’unica graduatoria dalla quale il Comune di Varese e la Provincia di Varese attingeranno autonomamente per la copertura dei posti rispettivamente messi a concorso. La scelta dell’ente presso cui prestare servizio è rimessa ai candidati che, seguendo l’ordine di posizionamento in graduatoria, saranno chiamati a esprimere la propria preferenza.

Uno dei due posti messi a concorso da parte di Palazzo Estense è riservato ai candidati che, al momento della presentazione della domanda, siano dipendenti di ruolo dello stesso Comune e inquadrati da almeno otto anni in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea.

La sede e il giorno delle prove concorsuali verranno resi noti, sugli stessi portali in cui è pubblicato il bando, con un preavviso di almeno venti giorni rispetto alla prima prova scritta.

Le domande di partecipazione potranno essere consegnate direttamente all’Ufficio Ricerca e selezione del personale del Comune di Varese, al secondo piano della sede di via Caracciolo 46, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00; trasmesse con raccomandata andata/ritorno e unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento all’indirizzo “Comune di Varese – Ufficio Ricerca e selezione del personale – via Sacco 5 – 21100 Varese”; inviate via posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@comune.varese.legalmail.it, indicando nell’oggetto “cognome/nome, concorso n.3 Dirigenti tecnici”.