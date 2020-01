De Corato alla festa della Polizia Locale

L’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, ha preso parte a Magenta (MI) alle celebrazioni in onore di San Sebastiano, patrono della Polizia locale. Nel suo intervento in municipio l’assessore ha ricordato che lo scorso maggio è stato siglato il ‘Patto Locale di sicurezza urbana’ con 20 sindaci dei Comuni del magentino e abbiatense dell’asse ex SS 11.”Il vostro ‘Patto’ è un esempio positivo per i comandi di Polizia locale e i comuni lombardi. Con una lettera ho invitato tutti i sindaci del territorio a mutuare la vostra esperienza”.