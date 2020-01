Doppio incontro per avere il patentino di possessore di cane

“Il Patentino” 2020: al via i corsi “primaverili” per approfondire le tematiche relative al rapporto con i cani.

Programmata la sessione del primo semestre 2020 per i percorsi formativi gratuiti, proposti dal Dipartimento Veterinario di ATS Insubria e rivolti ai possessori di un cane, a chi desidera adottarne uno o prendere maggiore dimestichezza con il miglior amico dell’uomo e indirizzati anche a tutti coloro, bimbi compresi, che sono appassionati o vogliono approfondire le dinamiche legate alla convivenza con i cani.

Si tratta di un corso obbligatorio per i proprietari di cani oggetto di ordinanza di pericolosità, a causa di episodi in cui si è manifestata particolare aggressività.

«La proposta formativa del Dipartimento Veterinario di ATS Insubria – spiega il dottor Eraldo Oggioni, Direttore del Dipartimento – in materia di “patentino”, si è consolidata negli anni in modo da consentire un percorso capace di fornire elementi di base utili per tutti. Approfondire le modalità con le quali rapportarsi ai cani è utile per chi già ne possiede uno, ma anche per chi intende adottarlo o acquistarlo. Gli stessi corsi sono rivolti anche ai proprietari di cani oggetto di provvedimento restrittivo per consentire momenti di confronto, che permettano di migliorare la relazione con i nostri amici a quattro zampe».

Il percorso, realizzato dagli esperti medici veterinari di ATS e consolidato nei contenuti proposti, prevede l’obbligo di frequenza e, al termine delle 10 ore suddivise in due incontri, viene proposto un test di apprendimento per consentire il rilascio del “Patentino”.

Nel primo incontro si approfondiscono, generalmente, tematiche relative al rapporto cane-uomo, all’etologia del cane e al suo comportamento, fino ad approfondire i sistemi di comunicazione con i cani, anche per prevenire gli episodi di morsicatura.

Il secondo momento di formazione si concentra sulla corretta gestione del cane, anche dal punto di vista legale in base a obblighi, responsabilità e legislazione. Inoltre, vengono forniti anche alcuni rudimenti di primo soccorso.

Date, orari e luoghi:

A Como – Via Castelnuovo 1 c/o Villa Teresa

4 e 11 marzo 2020 – dalle 13 alle 18

A Varese – Via O. Rossi 9 c/o Aula Monteggia

3 e 10 giugno 2020 – dalle 13 alle 18