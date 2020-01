Sono arrivati anche i vigili del fuoco con un’autopompa e un’autobotte per spegnere l’incendio scoppiato all’interno della lavanderia del centro commerciale Arnetta di Solbiate Arno. Le fiamme, anche se molto contenute, hanno provocato una colonna di fumo che ha invaso il complesso di immobili dove sono ospitati anche altri negozi e un ristorante.

Galleria fotografica Incendio alla Lavanderia di Solbiate Arno 4 di 4

L’allarme è arrivato alla centrale dei vigili del fuoco intorno alle 15.30 di martedì 7 gennaio ed immediatamente le squadre si sono recate sul posto per mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente l’episodio è stato contenuto in poco tempo e l’area bonificata velocemente.