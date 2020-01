Fumo dalla caldaia a pellet, salvata una persona

La casa che si riempie di fumo e la chiamata al 112 per dare l’allarme coi vigili del fuoco che arrivano nel cuore della notte e salvano una delle persone all’interno dell’immobile.

Oggi, venerdì 17 gennaio, alle ore 3:00 i vigili del fuoco del distaccamento di Luino, sono intervenuti nel comune di Cremenaga, in via XI Maggio per una richiesta di soccorso persone.

A causa un’anomalia di una caldaia a pellet un abitazione è stata invasa dai fumi.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno collaborato con il personale sanitario, svolto un ispezione sull’impianto e effettuato dei rilievi strumentali atti a verificare la percentuale di monossido di carbonio nei locali.

Per una persona si è reso necessario il trasporto in ospedale, per gli altri componenti del nucleo famigliare non sono stati necessari particolari accorgimenti.