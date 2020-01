Gioeubia 2020, tutti gli appuntamenti a Busto Arsizio

Sono tante le associazioni e i gruppi che si preparano a bruciare la Gioeubia nella notte del 30 gennaio. Busto Arsizio anche in questo ultimo giovedì di gennaio sarà riscaldata infatti da decine di roghi sparsi in tutta la città. Ecco l’elenco completo sulla base dell’orario di accensione

Ore 19.00

Esposizione per tutta la giornata in Piazza Santa Maria e successivo falò parcheggio via Einaudi ore 19 per le gioeubie di “Club Alpino Italiano”, “La Famiglia Bustocca”, “Classe 1947”, “Magistero dei Bruscitti da Busti Grandi, “Movimento Giovani Padani”, “Villa Chiara”, “Auser Insieme Onlus – Busto Arsizio”. Come da tradizione poi con il Comitato Commercianti Centro Cittadino ci sarà la grande festa con il risotto con la luganega, chiacchiere e vin brûlé.

Esposizione e falò davanti alla Chiesa di Beata Giuliana ore 19.00 a cura di “Parrocchia S. Luigi e Beata Giuliana”.

Esposizione e falò oratorio di Sacconago di Via Caduti, 4 ore 19.00 a cura di “Famiglia Sinaghina”;

Ore 19.30

Esposizione e falò davanti alla Chiesa SS. Redentore ore 19.30 a cura di “Oratorio SS. Redentore”.

Esposizione e falò oratorio di Sant’Edoardo di Via Bergamo, 12 ore 19.30 a cura di “Parrocchia Sant’Edoardo”;

Esposizione e falò oratorio di Santa Croce di Piazza Don Angelo Volontè ore 19,30 a cura di “Parrocchia Santa Croce”.

Ore 20.00

Esposizione e falò via Sardegna angolo Via Cesare Battisti ore 20.00 a cura di: “Dott. Giulio Pistoletti – Farmacia 3 ponti”.

Esposizione e falò via Favana (fronte civico 2) nel parcheggio del cimitero ore 20.00 a cura di “Parrocchia Santa Maria Regina”.

Esposizione sede Club Boschessa di Via Ponzella, 15 e falò Via Ponzella fronte civico 40 ore 20.00 a cura di “Club Boschessa – Gruppo Sportivo Culturale e Ricreativo”.

Esposizione e falò Parco Campone Borsano ore 20.00 a cura di “Club Borsanese Folclore e sport” e somministrazione temporanea di “Risotto con la luganega, chiacchiere e vin brulè”.

Esposizione e falò Piazza della Chiesa Vecchia a Sacconago ore 20.00 a cura dell’Associazione Sacconago Commercianti, Artigiani & Co. e somministrazione temporanea di “Risotto con la luganega”.

Ore 21.00

Esposizione e falò parcheggio privato Pontificio Istituto Missioni Estere di Via Lega Lombarda, 20 ore 21.00 a cura di “P.I.M.E.”