Giulio Ravizza presenta il suo primo libro

Giulio Ravizza arriverà a Comabbio per presentare il suo primo romanzo, “L’influenza del blu”.

L’incontro organizzato dall’associazione “Il borgo di Lucio Fontana” si terrà sabato 25 gennaio alle 17.30 nella Sala Lucio Fontana.

Come molte persone che lavorano nel mondo della pubblicità, Giulio Ravizza durante il giorno si occupa di slogan, ma la sera si dedica più liberamente alla sua passione: la scrittura. Con il suo primo libro, Ravizza esplora un futuro non molto lontano dal nostro presente, in cui sono spariti ambizioni, avidità, egoismo e paura, diventati tutti relitti di un passato dimenticato e sepolto.

Lungo le pagine del romanzo si scoprirà che il motivo dietro a questo cambiamento è stata la rinuncia totale del blu, colore che si è rivelato essere la fonte di ogni male e sofferenza.

La conferenza è stata organizzata dall’associazione “Il borgo di Lucio Fontana”, in collaborazione con la biblioteca comunale e con il patrocinio del comune di Comabbio.