Gli studenti dello Schiaparelli portano in scena ”Genocidio”

In occasione del Giorno della Memoria gli studenti della Scuola secondaria di I° ‘G. Schiaparelli’ di Origgio hanno portato davanti al pubblico ”Genocidio”, uno spettacolo teatrale per commemorare non solo le vittime dell’Olocausto, il genocidio di circa 6 milioni di ebrei europei ad opera della Germania nazista e dei suoi alleati, ma anche le vittime del genocidio armeno e dei massacri delle foibe.

Tema della rappresentazione teatrale è stato l’illustrazione di alcuni dei segnali premonitori che nel corso della storia hanno sempre preceduto e accompagnato i genocidi, quali ad esempio la discriminazione delle persone sulla base dell’etnia, della nazionalità o della religione.

Presente alla serata anche il sindaco Mario Angelo Ceriani, che a fine spettacolo ha ricordato come l’indifferenza e il silenzio delle persone ”perbene” durante la dittatura nazista abbia permesso lo sterminio di 16 milioni di persone, di cui 6 milioni di ebrei; il primo cittadino ha poi concluso con una frase di Martin Luter King ”mi fa più spavento non tanto la malvagità dei cattivi, ma il silenzio dei buoni”.