Incarico californiano per Matteo Tibiletti

Nuovo successo per Matteo Tibiletti.

Il regista besozzese, finalista lo scorso anno al Sofilm Summercamp Film Festival di Nantes e premiato lo scorso anno al Prix du Scenario del Mobile Film Festival e allo Smartfilm Festival di Washington, è stato chiamato nella contea di Los Angeles a dirigere un laboratorio di avviamento al teatro per i bambini californiani.

Un’ottima notizia per il quarantenne regista che ha già in mente di sfruttare l’occasione per firmare un nuovo lavoro, sempre armato di telefonino.

Nel dicembre scorso Matteo Tibiletti ha ottenuto anche il premio come miglior film al concorso ESMoA 3rd Annual Video Ast a cui partecipava con il corto “Yes, No”