Incidente sul lavoro, titolare perde due dita

Incidente sul lavoro nella serata di ieri, martedì, in un’azienda di Castelsesprio in via Gallarà 1161. Attorno alle 20,45 è stato richiesto l’intervento dei sanitari per un uomo di 56 anni, titolare dell’azienda, che stava lavorando con un seghetto circolare a causa del quale ha subito l’amputazione del quarto e del quinto dito della mano sinistra.

Sul posto sono giunte ambulanza, automedica e si è reso necessario l’intervento dell’eliambulanza per trasportare l’uomo all‘ospedale San Gerardo di Monza dove hanno tentato di riattaccargli le due dita. La struttura brianzola è, infatti, nota per le avanzate tecniche di chirurgia della mano.

Sul posto anche i Carabinieri di Saronno e gli ispettori dell’Ats Insubria.