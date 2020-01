Le 100 foto più belle dallo spazio

Mattarella ha mostrato nel suo discorso di fine anno una foto dell’Italia scattata dallo spazio e ci ha invitato a “provare a guardare l’Italia dal di fuori, allargando lo sguardo oltre il consueto”.

Ecco, noi vi proponiamo un “esercizio” ancora più complesso: guardate queste 100 foto pubblicate da Space.com. Sono alcune delle immagini più belle scattate dallo spazio e dello spazio. Non c’è molto da dire se non che ci permettono di rimettere le cose nella giusta dimensione. E come diceva Leopardi: “Ma sedendo e mirando, interminati spazi di là da quella, e sovrumani silenzi, e profondissima quiete io nel pensier mi fingo; ove per poco il cor non si spaura”.

Qui tutte le immagini