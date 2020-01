Legnano, nasce il Comitato dello Sport

Lo sport legnanese alza la voce e mostra i muscoli. Marco Tajana (basket), Giovanni Munafò (calcio), Massimo Gioacchini (baseball e softball) al The Mode dinner & events hanno costituito il “Comitato per lo sport di Legnano”, lanciando un messaggio chiaro e preciso alla politica. (Foto LegnanoNews.com)

Infatti i tre dirigenti, in clima elettorale, forti di “rappresentare una lobby da 3mila elettori” hanno invocato nel prossimo futuro di avere “un assessore allo sport nostra espressione”.

Nella serata, è emerso in pieno come sia finita la pazienza delle società sportive, frenate da disagi, problemi, difficoltà a causa della indifferenza della politica e di impianti vetusti, privi di manutenzione ordinaria e straordinaria, senza una redditività. Lungo l’esempio portato sia dal Comitato, sia da altre società presenti in sala, come il nuoto e l’atletica leggera.

“Noi non ci riconosciamo più nell’Associazione società sportive legnanesi, organismo vetusto e inadatto ai tempi – è stato affermato sempre con piglio ed estrema chiarezza -. Noi preferiamo identificarci in una forma sindacale come la Confindustria dello Sport. Non vogliamo assumere aspetti politici. Non ci candidiamo a sindaco o assessori. Né vogliamo fare una lista civica. Piuttosto, puntiamo a creare un gruppo compatto che segue una linea precisa. Chi vuole si aggreghi, sarà il benvenuto, ma dovrà condividere il nostro impegno”.

Il Comitato, comunque, non si pone in contrapposizione ad alcuno, anzi “noi vogliamo dialogare e collaborare con l’amministrazione comunale in maniera propositiva e con chiunque dimostrerà attenzione a nostri problemi, che poi sono quelli di centinaia di giovani che vogliono fare sport in maniera moderna e serena. Siederemo al tavolo con i candidati sindaco, esporremo il nostro programma e dovremo avere garanzie che in giunta ci sia un assessore competente, non un politico messo lì solo per occupare uno spazio oppure persone che con lo sport non c’entrano nulla”.

Si dice che lo sport parla chiaro, senza troppi giri di parole. Stasera, ne abbiamo avuto una conferma. Come la prenderà la politica? Si fermerà alle solite promesse elettorali oppure cambierà davvero registro? Pensate se dovesse proporre le Primarie per la scelta, riservata ai soli elettori sportivi, del futuro assessore? Questa sì sarebbe la grande novità elettorale legnanese, altro che le Primarie dei civici…