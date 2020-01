L’encomio per i due agenti ‘silenziosi’: “Hanno sventato due gravi minacce”

“Non abbiamo detto niente per non alimentare un allarme sociale. Ma adesso si meritano un encomio”. Così il comandante della Polizia Locale di Gallarate Antonio Lozito, che alla festa del patrono San Sebastiano ha voluto premiare Marco Cantoni e Alessandra Bernini. I due, nei mesi scorsi, si sono distinti per essere intervenuti tempestivamente per sventare delle potenziali minacce.

La violenza di genere evitata

Marco Cantoni, giovane specialista di vigilanza, lo scorso 6 novembre ha sventato un tentativo di molestie di un pregiudicato del Varesotto nei confronti di una minorenne, nei pressi della stazione di piazza Giovanni XXIII. Il caso poteva sfociare in una violenza di genere ma è stato neutralizzato dal poliziotto, aiutato dagli agenti Rossi e Cafasso.

Il caso nel reparto psichiatrico

L’agente Marco Cantoni insieme al comandante Lotito, il sindaco Andrea Cassani e la vicesindaca Francesca Caruso

Sempre Cantoni, insieme all’assistente Alessandra Bernini, il 12 dicembre ha sequestrato a un soggetto sottoposto a TSO un coltello a serramanico con punta acuminata di oltre 6 centimetri, al reparto psichiatrico dell’ospedale di Gallarate.

“Abbiamo preferito operare in silenzio – ha affermato Lotito – per via della delicatezza dei casi. Trattandosi di – potenziale – violenza di genere e di aggressione al personale sanitario abbiamo voluto evitare di divulgare notizie che avrebbero creato allarmismi nell’opinione pubblica. Ma i nostri due operatori – ha aggiunto – si meritano una menzione speciale”.