San Sebastiano, il bilancio della Polizia Locale: “Le multe sono diminuite del 10%”

«Un anno intenso: siamo intervenuti in 480 incidenti stradali e abbiamo raddoppiato le ore di pattugliamento in fiere, mercati e centro storico. E la fiducia dei cittadini aumenta». Il comandante della Polizia Locale di Gallarate Antonio Lotito ha tracciato un bilancio del suo Comando nel 2019.

Nel giorno dei festeggiamenti del patrono San Sebastiano – militare romano morto martire il 20 gennaio 288 per aver aderito alla fede cristiana – la centrale ha festeggiato ricordando i numeri dell’anno appena trascorso. Come quelli dell’unità cinofila: «Abbiamo svolto 215 ore di presidio della stazione; 175 nel centro storico, 11 nei parchi cittadini e 20 negli eventi cittadini. Le chiamate alla centrale operativa – ha aggiunto – sono aumentate: segno della fiducia dei cittadini». Per l’occasione era presente la giunta al completo, dal sindaco Andrea Cassani alla vicesindaca Francesca Caruso, che ha annunciato «l’arrivo di due nuovi agenti».

Le multe

Il totale delle sanzioni comminate ai gallaratesi passa dai 30.541 del 2018 a 27.631 del 2019, in calo del 10%. Gallarate segue la scia di Varese, dove le multe sono calate del 15%. Il calo si nota in particolare nelle multe dai controlli ai limiti di velocità (da 923 a 897) e in quelle dai veicoli non revisionati (da 866 a 784). Diminuiscono anche le multe per il mancato uso dei sistemi di ritenuta, da 401 a 283.

Gli attestati di benemerenza

Il comandante ha consegnato diversi attestati. I primi dei quali agli assistenti Domenico Vella, al sovrintendente Antonella Marciano e alla segretaria amministrativa Caterina Graziosi, per la realizzazione delle attività educative nelle scuole con il progetto ‘Usa la bicicletta in sicurezza‘.

Quindi un premio anche alla Protezione Civile, al coordinatore dell’ufficio Roberto Santicchia per il supporto fornito nei tre mesi dell’operazione bridge (la chiusura dell’aeroporto di Linate e conseguente trasferimento di voli a Malpensa).

Un elogio anche al vice comandante Giuseppe Martorana, per il coordinamento delle forze di polizia negli eventi organizzati dall’amministrazione pubblica.

Lotito ha consegnato infine un encomio a Marco Cantoni e Alessandra Bernini.