Minacce e maltrattamenti a madre e fratello, Polizia arresta 56enne

Aveva provocato nell’anziana madre uno stato di ansia permanente, tale da dover ricorrere alle cure dei sanitari, il 56enne arrestato dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Busto Arsizio, nella mattinata di ieri. Una pattuglia è intervenuta in un’abitazione, chiamata dai familiari dell’uomo, esausti e spaventati per le continue intemperanze del congiunto.

La Volante, arrivata sul posto, ha raccolto le accorate dichiarazioni della signora e del fratello i quali hanno descritto una situazione, che si protrarrebbe da molti anni, di continui maltrattamenti consistenti in insulti, sputi, minacce di morte, lanci di oggetti e aggressioni fisiche, il tutto alimentato dall’alcolismo cronico del cinquantaseienne.

Essendo tra l’altro emerso che nel corso della stessa notte pattuglie delle forze dell’ordine erano già intervenute in due occasioni per le intemperanze dell’uomo, che tra l’altro ha continuato a pronunciare minacce nonostante la presenza dei poliziotti, gli agenti della Volante hanno proceduto al suo arresto nella flagranza del reato di maltrattamenti contro i familiari, conducendolo in carcere. La madre è dovuta ricorrere alle cure dei medici per il forte stato di ansia.