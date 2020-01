Musica, cultura e società civile: chi ci sarà all’evento delle sardine a Bologna

E’ tutto pronto a Bologna per “Bentornati in mare aperto“, il grande evento organizzato dalle sardine bolognesi domenica 19 gennaio, in piazza VIII Agosto. Dalle 15 fino a sera tantissima musica, personaggi del mondo della cultura e della società civile saranno vita ad un pomeriggio dedicato alla bellezza, all’impegno e alla buona politica.

Lunghissima la scaletta dell’evento: si esibiranno gruppi e musicisti tra i più diversi, dagli Skiantos ai Subsonica, da Modena City Ramblers agli Afterhours, e poi Marlene Kuntz, la Bandabardò, Willie Peyote, il rapper Marracash, e tanti altri che hanno deciso di sposare la causa e partecipare gratuitamente alla giornata.

Musicisti e cantanti si alterneranno con protagonisti della cultura e della società civile. Tra chi ha aderito alla manifestazione e salirà sul palco allestito dalle sardine ci sono il collettivo di videomaker Il Terzo Segreto di Satira, il disegnatore satirico Makkox, Moni Ovadia e il giornalista Sandro Ruotolo parleranno di pace, camorra e morti sul lavoro. Mentre Patrizio Roversi e l’economista Fabrizio Barca racconteranno come è possibile riscoprire e difendere l’identità dei territori. In qualità di conduttori-presentatori, saliranno sul palco gli attori Leonardo Bianconi e Giulia Quadrelli.

Qui la scaletta con tutti gli ospiti

«La piazza è il luogo dove tutto questo è nato – spiegano gli organizzatori – Ritorniamo lì, trascorriamo un pomeriggio insieme. Parole, suoni e linguaggi renderanno percepibile la Bellezza per un altro momento destinato a rimanere nella memoria collettiva. Bentornati in mare aperto!».

Oltre al concerto ci saranno numerose iniziative collaterali, a Bologna e in diverse città dell’Emilia-Romagna. A Bologna domenica mattina le sardine daranno vita a “La grande onda”, una campagna di ascolto dei cittadini in tutti i quartieri, mentre alle 11 per tutte le mini sardine dai 4 anni in su sarà offerta nella tensostruttura di Montagnola una mattinata di storie, laboratori creativi, giocoleria e magia con la compagnia teatrale Teatro Testoni Ragazzi – La Baracca.

Enorme lo sforzo organizzativo delle sardine bolognesi, che oltre al concerto e agli eventi collaterali hanno gestito anche “Sardina ospita sardina”, una rete di accoglienza per ospitare chi verrà da fuori regione, compresi i tanti che dalla provincia di Varese e da tutta la Lombardia parteciperanno all’evento.

Il concerto, e tutti gli eventi, sono aperti a tutti e a partecipazione gratuita, grazie alla raccolta fondi organizzata nelle scorse settimane a cui hanno partecipato oltre 2.200 persone che hanno permesso di raccogliere in tempo record la cifra necessaria.