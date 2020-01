Sardine: dopo Bologna pronte a scendere in piazza a Varese

(foto di Claudia Berti pubblicata sul Gruppo FB Sardine Varesine) – Mentre anche nel Varesotto molte sardine si stanno organizzando per partecipare a “Bentornati in mare aperto“, il grande evento di Bologna in programma domenica 19 gennaio, i referenti organizzativi del gruppo Sardine Varesine sono al lavoro per gli ultimi dettagli del raduno che si terrà nel capoluogo.

Ieri sera c’è stata la seconda riunione per definire data e modalità dell’evento, molto atteso dopo il successo della prima piazza a Busto Arsizio lo scorso 9 dicembre.

Per la manifestazione varesina era stata scelta inizialmente la data del 18 gennaio, ma a causa della sovrapposizione con un altro evento si è dovuta cercare una nuova data che verrà comunicata a breve.

Intanto in molti da Varese e provincia si stanno organizzando per andare a Bologna, con molto lavoro sui social – in particolare sul gruppo Facebook che conta quasi 4200 membri – per trovare passaggi, condivisione di camere e per partecipare in gruppo all’evento che si terrà nel pomeriggio di domenica 19 gennaio in piazza VIII Agosto, a una settimana dalle elezioni regionali in Emilia-Romagna.

Dalle tre di pomeriggio ad oltranza sei ore di musica, parole, luci: ” Sei ore di umanità – scrivono gli organizzatori – Sei ore per spiegare e spiegarci cosa significa essere emiliano-romagnoli tutti i giorni. Sei ore in cui si darà voce a chi racconta, canta, legge, balla”.

Il concerto è gratuito e finanziato grazie ad una moltitudine di piccole donazioni arrivate da tantissime sardine in Italia e nel mondo.