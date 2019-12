Le sardine arrivano anche a Legnano

Il mare delle sardine si allarga è arriva a lambire anche Legnano. Nella città del carroccio è infatti appena nato il gruppo del movimento che da oltre un mese sta invadendo le piazze di tutta Italia.

Al momento nel comunicato diffuso dal gruppo non è indicata nessuna data per una manifestazione di piazza, come ad esempio avvenuto di recente a Busto Arsizio (qui il racconto) ma un discorso più politico e che illustra la personalità dei promotori: “Siamo persone comuni che fanno del meglio per trasmettere i valori democratici, della non violenza, dell’amore verso il prossimo, della bellezza, dell’arte e che trova la propria forza tramite l’attività di volontariato che ci vede impegnati quotidianamente sul nostro territorio”.

Il gruppo -come da tradizione- si organizzerà attraverso un gruppo Facebook disponibile seguendo questo link. Ecco qui sotto il manifesto con cui le 6000 Sardine Legnano e Altomilanese si presentano