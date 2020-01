Odore acre in tutta Busto Arsizio, decine di segnalazioni

Aria irrespirabile. Le segnalazioni alla nostra redazione e sui social di Busto Arsizio sono decine. Da questa mattina (ma molti dicono che si senta da giorni) un odore acre entra nelle narici dei bustocchi. C’è chi lo sente in via per Lonate, chi a Beata Giuliana e pensa che sia l’Hupac, chi lo sente a Sacconago, chi nel quartiere del Redentore.

La causa è sconosciuta. Qualcuno si azzarda a dire che è causato dalle gioeubie bruciate ieri sera, chi dà la colpa all’accumulo di inquinanti nei bassi strati dell’atmosfera. Dall’Hupac ci risponde il responsabile della comunicazione che butta la palla oltre la ss 336 dove pare ci sia un deposito di scarti vegetali che emanerebbe un odore che gli stessi operai dell’Hupac hanno segnalato nei giorni scorsi. Qualcun’altro ha parlato di una conceria a Sant’Anna.

Fatto sta che l’odore lo stanno segnalando in molti proprio questa mattina, il giorno dopo la trentina di roghi di fantocci, bancali e legname vario.