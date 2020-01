Oltre 50 Telos in piazza San Francesco

Si sono ritrovati in una cinquantina gli attivisti del Telos di Saronno e del Collettivo Adespota, per protestare contro la sorveglianza preventiva che la Questura avrebbe applicato ad alcuni membri del collettivo. L’iniziata di protesta ha avuto inizio in piazza san Francesco, intorno alle 14.30 di sabato 25 gennaio. Sul posto anche decine di mezzi della Polizia e dei Carabinieri, in diversi angoli della piazza.

