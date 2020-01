Porte aperte al Legnani per la notte bianca dei licei classici

Tempo di notte bianca al liceo Legnani di Saronno. L’istituto scolastico di via Volonterio ha partecipato per la quarta volta all’evento della “Notte Nazionale dei Licei Classici”, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Saronno: la manifestazione, giunta quest’anno alla sesta edizione, ha coinvolto oltre 400 licei classici presenti su tutto il territorio italiano e si è svolta nella serata di venerdì 17 gennaio, dalle 18 alle 24, data e ora comune a tutti gli istituti che hanno aderito.

Gli studenti hanno dato vita ad una serie di eventi di vario tipo, tra laboratori, mostre d’arte ed esibizioni teatrali e corali: tutto preceduto da una conferenza introduttiva tenuta dal dirigente scolastico Mario Parabiaghi e dall’assessore alla Cultura di Saronno Mariassunta Miglino, e da un successivo incontro tra la professoressa Annalisa Podestà e i genitori dei futuri studenti, desiderosi di conoscere la realtà del liceo. Le aule e i corridoi sono state addobbate dai ragazzi che hanno dato libero sfogo alla loro creatività, scegliendo il tema estetico della “baita di montagna”.

Una serata a metà tra un open day utile per presentare l’istituto e una libera esibizione degli studenti nelle varie discipline: «Vogliamo soprattutto mostrare cos’è il respiro culturale di questa scuola – spiega il preside Mario Parabiaghi – far vedere cosa significa cogliere l’essenza del sapere nel suo insieme, che rappresenta la nostra realtà, e imparare a declinarlo nei vari ambiti. Lo stesso teatro, ambito che ha interessato molti dei nostri ragazzi, rappresenta un punto fermo del nostro bagaglio culturale».

Dopo un primo laboratorio dedicato ai futuri alunni, ad esibirsi nell’aula magna della struttura sono stati i ragazzi che si sono calati nel laboratorio di teatro del liceo, dando vita a un’originale rivisitazione in chiave moderna dell’opera “Gli Uccelli” di Aristofane, commediografo dell’antica Grecia; uno spettacolo teatrale già inscenato dal liceo Legnani nell’estate del 2019 al Teatro Giuditta Pasta.

Al laboratorio di teatro ha fatto seguito una piacevole esibizione del coro Hebel della scuola. Durante l’arco della serata gli studenti hanno inoltre esposto la mostra “Between the Lines – Un murales per la città”, una rassegna di illustrazioni a tema urbanistico, realizzata insieme al professore di educazione artistica e incentrata sulla storia del progetto di riqualificazione del cavalcavia di via Volonterio.