Progetto Concittadino incontra i residenti di San Fermo e Valle Olona

Partecipiamo al dialogo tra cittadini e amministrazione, giovedì 30 gennaio ore 20.45, nell’auditorium scuola “Don Franco Rimoldi” via Pergine 6, Varese, Progetto Concittadino organizza il quarto incontro nei quartieri.

L’incontro riguarderà questa volta San Fermo e Valle Olona. L’appuntamento è finalizzato a per promuovere un dialogo diretto tra i cittadini e l’amministrazione nei quartieri, con chi li vive e li fa vivere ogni giorno.

Insieme a Dino De Simone, assessore ad Ambiente, Benessere e Sport ed espressione di Progetto Concittadino in giunta, questa volta ci sarà il sindaco Davide Galimberti, originario del quartiere, che sarà a disposizione dei cittadini per un ”faccia a faccia”, per capire insieme come migliorare la città.