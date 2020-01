I ragazzi pronti a risarcire i danni per far tornare la serenità al Newton

Sono rientrati in classe gli studenti sospesi tre giorni, per la protesta scoppiata martedì scorso a causa del freddo nelle aule.

Come primo atto, è stata depositata in segreteria la richiesta di convocazione del Comitato studentesco, composta dai rappresentanti eletti in ogni classe e coordinata dagli studenti che siedono in Consiglio d’Istituto, il prossimo 17 gennaio.

All’ordine del giorno:

1. La disponibilità di provvedere come rappresentanza studentesca al pagamento delle spese per i danni provocati a margine della protesta per il freddo in classe.

2. La revoca di tutti i provvedimenti disciplinari cautelari chiedendo un’indagine che faccia luce sulle responsabilità personale.

Da parte degli studenti c’è la consapevolezza che siano stati superati i limiti e che i danneggiamenti siano stati gravi. I ragazzi hanno quindi deciso di rimediare ai danni arrecati alla loro scuola, ma chiedono un dialogo costruttivo e franco con il dirigente Daniele Marzagalli.

Al centro della questione proprio le misure adottate dal preside che, a titolo precauzionale e in attesa delle decisioni dei consigli di classe e di quello di istituto, ha deciso di sospendere tutti coloro che non si trovavano in classe quando la caldaia aveva ripreso a funzionare.

« Si è trattato di un disagio che ha penalizzato l’intera collettività scolastica – commenta il dirigente dell’Ufficio scolastico varesino Giuseppe Carcano – una condizione che i ragazzi volevano denunciare in modo chiaro. Il dirigente, da parte sua, ha agito a tutela della sicurezza di tutti i suoi alunni. C’è stato uno strappo che, mi auguro, un clima di confronto pacifico e costruttivo potrà ricucire. I ragazzi hanno dimostrato di aver compreso la gravità del danno arrecato e penso che la questione potrà essere chiarita in tutti i suoi aspetti».

Tra gli studenti più penalizzati, uno dei rappresentanti del consiglio di istituto che chiede un confronto aperto e costruttivo: «È giusto che ci sia un’istruttoria per risalire ai responsabili dei danni – spiega il rappresentante – ma questa deve avvenire in una cornice di serenità e dialogo che noi studenti siamo i primi a voler creare. Per farlo siamo pronti a risarcire con una colletta ogni centesimo dei danni provocati durante la nostra protesta, ma allo stesso tempo chiediamo che i provvedimenti disciplinari siano ritirati perchè non può essere sanzionato il fatto di impegnarsi per migliorare le proprie condizioni di vita e di studio».