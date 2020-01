Saronno: sabato al Prealpi la cerimonia di consegna dei Diplomi. Programma e orari

Una cerimonia di premiazione per coronare il raggiungimento del traguardo finale degli studenti dei vari indirizzi dell’Istituto Prealpi di Saronno. Durante l’evento verranno consegnati non solo i Diplomi d’Esame di Stato, ma anche le Borse di Studio per l’Eccellenza di merito.

”Il nostro Istituto vuole così dare il giusto risalto ad un’occasione di Incontro che coinvolge non solo Studenti e Docenti, ma anche Amici e Familiari e questa cerimonia segna non solo la conclusione del Quinquennio scolastico e dei Percorsi formativi, ma anche il termine di un periodo di formazione che spesso vede nascere, tra i banchi di scuola, solidi e duraturi rapporti di amicizia” comunica l’Istituto.

L’evento si svolgerà la mattina di sabato 1 febbraio nell’Aula Magna dell’Istituto in via San Francesco 13. Il programma della mattinata sarà il seguente: