Saronno Servizi ssd, aperte le iscrizioni ai corsi con tante proposte e novità

Oggi, martedì 7 gennaio, alla piscina comunale di via Miola, sono aperte iscrizioni e conferme per la trentina di corsi proposti dalla Saronno Servizi ssd. Nell’impianto comunale vengono quotidianamente proposte lezioni di nuoto e aquafitness punto di riferimento per saronnesi di ogni età.

Tra le novità più apprezzate l’acquapole, un corso innovativo che grazie ad un’attrezzatura ad hoc permette, con i suoi oltre 150 esercizi, di scolpire addome, spalle e fianchi. E’ un percorso apprezzato anche per la sua versatilità visto che è adatto a uomini e donne, oversize e magri, non più giovani e teenager.

Tra i grandi classici delle proposte c’è idrobike, variante acquatica dello spinning, con un focus sui giovanissimi tra i 13 e i 16 anni e il total water teen che unisce proposte diverse, dalla pallanuoto al nuoto pinnato, per offrire un allenamento sportivo a tutto campo e sempre diverso ma ugualmente legato all’acqua.

Per confermare la propria iscrizione è sufficiente recarsi alla reception della piscina da oggi fino al 20 gennaio nei tradizionali orari di apertura. Sono disponibili anche posti per chi voglia iniziare, con il nuovo anno, una nuova attività sportiva.

«Quello delle iscrizioni – spiega la numero uno della Saronno Servizi dilettantistica Katia Mantovani – è un momento che conferma l’apprezzamento degli iscritti per le tante proposte del nostro impianto ma anche per l’impegno e la professionalità del nostro personale. E’ anche il momento in cui si concretizza meglio il nostro slogan “Ama lo sport” perché diamo l’opportunità a tutti adulti, bambini, giovani, anziani, neofiti e appassionati di trovare la disciplina che li terrà in forma e li farà divertire per i prossimi mesi».