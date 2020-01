Scialpinismo con il Cai, un corso per imparare

Inizierà a breve il XIX corso di scialpinismo organizzato dalla Scuola Colibrì del Cai di Gallarate.

Si tratta di un corso base (SA1) che si propone di formare scialpinisti in grado di partecipare a gite organizzate su terreni facili. Il corso è articolato in nove lezioni teoriche presso la sede CAI e sette giornate in ambiente.

Saranno affrontati i temi più importanti che devono appartenere al bagaglio dello scialpinista dalla meteorologia, alla topografia al primo soccorso. L’attenzione maggiore però sarà naturalmente rivolta ai temi inerenti la sicurezza: la neve e la formazione delle valanghe, come scegliere gli itinerari e valutare l’ambiente e le procedure di autosoccorso.

Lo scialpinismo è una disciplina che permette di vivere con pienezza e grande soddisfazione la montagna invernale ma che richiede formazione e preparazione. Per partecipare al corso occorre saper sciare in fuoripista e avere una buona preparazione fisica.

Informazioni sulla pagina della scuola nel sito CAI Gallarate (www.caigallarate.it), iscrizioni venerdì sera in sede in via Olona 37 a Gallarate.