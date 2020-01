Una serata per parlare dei cambiamenti climatici

Si fa un gran parlare di ambiente e cambiamenti climatici, di futuro in crisi, di generazioni del domani a rischio. Tuttavia, spesso si perde il focus su quelli che sono cambiamenti in atto, problemi che riguardano noi e non solo le future generazioni.

L’impatto dell’uomo tocca ormai da decenni gli ecosistemi in cui viviamo, con conseguenze non solo sull’equilibrio degli stessi, ma anche sulla nostra salute. Gli allevamenti intensivi, l’uso indiscriminato di antibiotici e pesticidi, le distese di monocolture, il mercurio nei mari, non sono problemi lontani, ma hanno un effetto diretto sulla nostra spesa settimanale. L’inquinamento atmosferico, la bassa qualità dell’aria e che respiriamo, l’eccessiva raffinazione dei prodotti e l’aggiunta di zuccheri portano con sé l’aumento di malattie croniche, che pesano sui sistemi sanitarie e condannano a una qualità di vita peggiore per chi ne è portatore.

Il Rotatact La Malpensa proverà a sviscerare questi problemi, attualissimi e cruciali, insieme al Professore Eduardo Missoni, medico e docente di salute globale e sviluppo presso le università Bocconi, Bicocca e di Pavia Giovedì 6 febbraio 2020 – Ore 20:45 a Legnano presso il Palazzo Leone Da Perego, Sala Pagani