Shoah, una mostra per non dimenticare

La Fondazione La Residenza di Malnate ricorda la Giornata della Memoria con un libro e una mostra fotografica aperta al pubblico, dal 27 gennaio al 27 febbraio 2020, curata da Francesca Cosi e Alessandra Repossi ed edita da Edizioni Terra Santa di Milano, con la consulenza storica e con una prefazione di Bruno Segre, che viene proposta a scuole e a centri culturali come strumento didattico itinerante.

La mostra è suddivisa in 25 pannelli che conducono passo dopo passo alla scoperta delle origini della persecuzione antisemita in Europa attraverso le fasi della segregazione della deportazione degli ebrei durante la seconda Guerra Mondiale e termina con delle pagine conclusive su che cosa fare oggi, che induce il lettore ad una riflessione a partire dalla propria quotidianità.

L’inaugurazione avverrà, in occasione della Giornata Mondiale della Memoria, il 27 gennaio dalle 17 presso la Casa Albergo per Anziani Fondazione La Residenza di Malnate, in Via Paolo Lazzari, 25. L’ingresso è libero e gratuito.