Si è dimesso il sindaco di Lonate Ceppino Emanuela Lazzati

Si è dimessa, dopo sette mesi di mandati, Emanuela Lazzati, eletta sindaco di Lonate Ceppino nel giugno scorso.

Un passo indietro inatteso e legato a «motivi personali», spiega Lazzati, che alle elezioni amministrative aveva ottenuto ben il 73% dei consensi, dando continuità alla amministrazione della Lega (nel pomeriggio è attesa una nota formale). Le dimissioni formali sono state comunicate ufficialmente anche ai consiglieri comunali.

«Siamo dispiaciuti, ma di fronte a gravi problemi personali credo non si possa dire niente» commenta Massimo Colombo, l’ex sindaco per due mandati. Che tiene a tranquillizare sulla continuità dell’ente: «Il Comune andrà avanti. Abbiamo già una squadra, troveremo nuovo candidato».

Degno di nota è anche il commento dell’opposizione, con Stefania Zanasca: «Ci dispiace, perché sembrava si fosse instaurato un clima di dialogo e confronto che ci faceva ben sperare, anche rispetto al passato».

Dimissioni sindaco Lonate Ceppino: cosa dice la Legge

Il Testo Unico degli Enti Locali stabilisce che il sindaco ha 20 giorni di tempo per confermare o ritirare le proprie dimissioni. Passato quel termine, il Consiglio comunale viene sciolto e la guida del Comune – per la gestione ordinaria – viene affidato a un commissario prefettizio in vista delle elezioni, alla prima “finestra” utile, che sarà in primavera 2020.