“Siate benedetti”, conigli, mici, cani&Co

Non solo cani e gatti, ma anche criceti, conigli e pesci rossi per la benedizione degli animali tenutasi all’oratorio di Gorla Minore in occasione delle celebrazioni per la ricorrenza di sant’Antonio Abate.

Un successo che ha sorpreso anche gli organizzatori, che per il primo anno hanno proposto la festa ai propri parrocchiani: tantissimi gli animali presenti e una grande allegria si è respirata per tutto il pomeriggio.

“Siamo davvero soddisfatti – hanno commentato don Giuseppe e don Stefano – che i gorlesi abbiano risposto al nostro invito, portando i loro fedeli amici a quattro zampe in oratorio”.

Durante il momento di preghiera, i sacerdoti hanno ricordato la presenza degli animali nella Bibbia e nelle vite dei Santi e hanno evidenziato il ruolo importante che queste creature assumono nella vita delle persone, invitando a rivolgere lo stesso sguardo attento anche verso il resto del Creato. “Anche gli animali ci seguono in paradiso, disse Paolo VI, per cui quando uno ama il suo animale, utilizza lo stesso amore che ha per i suoi simili”.

La giornata è poi proseguita con il falò e l’angolo ristoro con vin brulè e caciotta, in un oratorio dove per la prima volta l’abbaiare dei cani e i miagolii dei gatti sovrastavano le chiacchiere allegre delle persone.

Le celebrazioni per la festa di sant’Antonio Abate in valle Olona proseguiranno venerdì con la festa al santuario del santo a Moncucco, a Olgiate Olona.