I sogni dei bambini e l’educazione di genere

La scuola dell’infanzia comunale Don Milani nel pomeriggio di venerdì 31 gennaio ha accolto la visita della ministra dell’istruzione Lucia Azzolina con grandi sorrisi, qualche gioco e un video, in cui i bambini più grandi raccontano all’assessora ai servizi educativi Rossella Dimaggio i loro sogni per il futuro, quale mestiere vorrebbero fare, riflettendo in maniera spontanea e genuina sulla questione di genere, tra stereotipi e aspirazioni.

“Mi piace l’impronta educativa di Varese che emerge anche da questo video – ha commentato la ministra – servono sempre di più progetti che diano spazio e voce ai bambini, come parte fondamentale della comunità”. A questo lavorerà l’Osservatorio per il nuovo piano nazionale dell’infanzia e dell’adolescenza “con il compito di applicare davvero fino in fondo i diritti dei bambini sanciti 30 anni fa con una Dichiarazione universale sottoscritta anche dall’Italia dove, nonostante i progressi, c’è ancora molto da fare” ha spiegato Lucia Azzolina accennando alle prime iniziative concrete cui sta lavorando.

A cominciare dal bando Educhiamo, che conta su un fondo di 30 milioni di euro per il protagonismo dei bambini come portatori di sogni, idee e aspettative, e il progetto Giochiamo, che servirà invece a finanziare iniziative sull’educazione alle pari opportunità puntando anche sullo sport, come campo privilegiato per lo sviluppo psicomotorio dei giovanissimi.