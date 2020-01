Stati Uniti e Iran, un incontro per saperne di più

Mercoledì 22 gennaio Comunità Giovanile dedicherà la serata ai recenti sviluppi internazionali fra Stati Uniti ed Iran. Ritenendo necessari maggiori approfondimenti di fronte all’imbarazzante faziosità dei nostri mass media, quanto all’indifferenza generale verso le politiche belliche intraprese dagli americani. Ma cosa succede davvero in medio oriente? E cosa vuole realmente Trump? Chi sono gli Ayatollah? Per rispondere a queste domande interverrà Matteo Carnieletto, responsabile di InsideOver italia: rivista online specializzata in reportage politici, societari ed economici. L’incontro inizierà alle ore 21.15, presso la nostra sede di Vicolo Carpi 5, Busto Arsizio.