Fuori strada con l’auto, intervengono i vigili del fuoco

Alle prime ore di sabato 4 gennaio, verso le ore 4.00 i vigili del fuoco del distaccamento volontari di Tradate sono intervenuti nel comune di Venegono Superiore in via De Gasperi per incidente stradale.

Per cause ancora in fase di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo finendo fuori dalla sede stradale.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato al recupero dello stesso.