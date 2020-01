Tetto in fiamme a Solbiate Arno, intervengono i vigili del fuoco

Nella serata di martedì 28 gennaio, alle ore 19.30, i vigili del fuoco del distaccamento di Busto Gallarate sono intervenuti nel comune di Solbiate Arno, in via Piave chiamati in soccorso per incendio tetto.

Per cause ancora in fase di accertamento la copertura di un edificio è stata interessata da un’incendio.

I nove vigili del fuoco sono intervenuti con tre automezzi: un’autopompa, un’autoscala e un autobotte hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.