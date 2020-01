Topolino crea scompiglio tra i banchi di scuola

Ha creato scompiglio tra i banchi di scuola, interrompendo per qualche istante la lezione in corso. Un topo, nella mattina di giovedì 30 gennaio, è entrato in un locale della scuola elementare Mazzini di Besozzo creando agitazione tra gli alunni e gli insegnanti, e poi tra i genitori.

Sono questi ultimi infatti, che hanno chiesto un incontro con il Sindaco Riccardo Dal Torchio che, una volta al corrente della situazione, si è attivato immediatamente: «Si è trattato di un topolino di campagna. Abbiamo chiamato immediatamente una ditta per la disinfestazione che ha perlustrato tutte le aule della scuola. Abbiamo quindi appurato che non ci sono altri animali e che la presenza del topo è stata dovuto a del cibo mal riposto all’intero di un armadietto utilizzato per un laboratorio didattico. Rimesso il cibo sono state messe delle trappole e la situazione è stata risolta. L’amministrazione inoltre, si è attivata per interloquire con le mamme in maniera educata e collaborativa».

Foto di repertorio