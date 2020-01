Tredici nuovi arbitri per Varese

Si è tenuto la scorsa settimana, alla Sezione di Varese dell’Associazione Italiana Arbitri, l’esame conclusivo del Corso Arbitri di Calcio. Sono stati tredici i giovani ad aver superato positivamente il corso: Tomas Arifi, Federico Cantù⁩, Loris Carletta, Joseph Cusumano, Dridi Mohsen, Nicolas Frusciello, Alessandro Giudici, Matteo Martines, Giuseppe Palermo, Lorenzo Turetta, Zayed Latrech, Matteo Zonca e Kevin Pellumbi.

Quiz regolamentari, una prova scritta ed una orale alla presenza del componente del Comitato Regionale Arbitri della Lombardia, Gregorio Dall’Aglio. Dopo aver superato senza problemi le prove teoriche, i ragazzi dovranno affrontare i test atletici per poter essere ufficialmente designabili dal presidente Roberto Arcari Farinetti per le gare provinciali.

È un’esperienza che permette di vivere il mondo del calcio in prima persona, da un’angolazione diversa: il corso per diventare arbitri di calcio è totalmente gratuito ed è un’opportunità offerta a ragazzi e ragazze dai 15 ai 35 anni. Non solo si apprendono le regole del gioco del calcio, ma si entra a far parte di un ambiente sano e stimolante, ricco di passione, impegno e dedizione.

Il corso permette inoltre di ottenere crediti formativi scolastici agli studenti e lo status di tesserato federale, che dà accesso gratuito in tutti gli stadi d’Italia per tutte le partite organizzate dalla FIGC.