Un defibrillatore in redazione

Da oggi Varesenews è una “struttura cardioprotetta“. All’interno della redazione è stato collocato un defibrillatore: una garanzia per i giornalisti che lavorano ogni giorno nella sede che ospita il giornale, ma non solo. Il nostro Dae, infatti, sarà a disposizione di chi ne avesse bisogno e si troverà in zona.

Il defibrillatore è della Tecno System di Treviglio, azienda leader di servizi dedicata alla vendita di dispositivi medicali, attrezzature e materiale tecnico per l’emergenza, strumentazioni medicali per la salute delle persona destinate sia all’ambiente sanitario professionale sia privato.

Già un buon numero di giornalisti di Varesenews è in grado di usare il defibrillatore, agli altri verrà fatto presto un corso.