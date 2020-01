Un incontro di formazione con il Controllo di Vicinato

L’attenzione è alta sul tema furti a Malnate, soprattutto nel quartiere di Villa Rossi, dove si sono registrate le maggiori segnalazioni, soprattutto via social.

L’amministrazione vuole sensibilizzare sullo strumento del Controllo Di Vicinato e sta cercando di diffondere la pratica il più possibile per prevenire i furti tramite le segnalazioni tra vicini di casa.

Dopo il gruppo nato in via Ferrari e Rovera a inizio anno, martedì 14 gennaio ci sarà un incontro con gli abitanti di Villa Rossi per provare ad espandere lo strumento il più possibile.

La serata, organizzata dall’amministrazione con la collaborazione della compagnia Carabinieri di Varese e l’Associazione Controllo di Vicinato, inizierà alle ore 18.30 nella Sala Consigliare di via De Mohr.

«L’incontro – spiegano gli organizzatori – è finalizzato a migliorare l’attività dei gruppi di Controllo di Vicinato al fine di poter permettere una partecipazione più attiva e concreta della cittadinanza con le forze di polizia e le istituzioni».

Durante l’incontro verrà inoltre presentato il nuovo programma “punto d’Ascolto” dell’Arma dei carabinieri che a breve verrà riattivato presso il Comune.

Alla serata informativa parteciperanno il sindaco Irene Bellifemine, il comandante della Polizia Locale di Malnate Stefano Lanna e il referente provinciale del’Associazione Controllo di Vicinato Alfredo Castellone, oltre i volontari delle associazioni malnatesi che collaborano con il progetto.