“Sportello di prossimità”, i Carabinieri sono sempre più vicini ai cittadini

L’obiettivo è quello di dare sicurezza e accorciare le distanze tra forze dell’ordine e cittadini.

Partirà il 24 ottobre lo Sportello di prossimità dei Carabinieri di Malnate. Tutti i giovedì dalle 17 alle 18, alla “Sala Assessori” in Comune a Malnate, il Maresciallo Giacomo Camelia o un suo delegato saranno disponibili per accogliere segnalazioni e dare informazioni sui temi della sicurezza personale o della città.

Insieme a Vedano Olona, Malnate è uno dei primi comuni ad attuare questa iniziativa promossa a livello territoriale dall’Arma, che vuole avvicinare i cittadini, rassicurarli sulle possibilità di collaborazione con i Carabinieri, sollecitare segnalazioni senza avere il timore di chiamare per una cosa da poco.

«Ogni segnalazione – spiegano i promotori del progetto – può essere preziosa per combattere il crimine piccolo o grande che sia. Allo sportello non si potranno presentare denunce formali o fare altre pratiche d’ufficio, ma si potranno chiedere informazioni riguardanti i comportamenti corretti se si dovesse assistere a un furto, ad un’aggressione, a una sospetta truffa, a situazioni anomale che minano la sicurezza personale o della città».

«Malnate ha la stazione dei Carabinieri – dichiara Irene Bellifemine Sindaco di Malnate – ma lo sportello di ascolto vuole essere uno strumento più “informale” per avvicinarsi alle forze dell’ordine. Questo apre un canale più diretto ed immediato per ricevere informazioni e rassicurazioni sul tema della sicurezza, tema su cui stiamo lavorando a tutto campo anche con altre iniziative come ad esempio il controllo di vicinato».