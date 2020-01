Sicurezza, riparte lo “Sportello ascolto”

Ritorna attivo lo “Sportello ascolto” a Malnate. Dopo l’avvio nell’ottobre scorso, i carabinieri del Comando della Stazione di Malnate torneranno ad ascoltare i cittadini.

Sarà possibile chiedere informazioni, fare segnalazioni e richieste agli uomini dell’Arma tutti i giovedì, dalle 18.00 alle 19.00 in sala consiliare di via De Mohr.

Un segnale in più da parte dell’amministrazione comunale, in collaborazione anche con la Polizia Locale, per cercare di aumentare la sicurezza della città, tema caldo nelle ultime settimane.