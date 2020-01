Un master alla Bicocca per tutelare i diritti delle persone con disabilità

Consentire l’inserimento nella società di tutte le persone con disabilità, evitando ogni forma di isolamento: è questo l’obiettivo del nuovo Master dell’Università di Milano-Bicocca dal titolo “La progettazione personalizzata e i diritti delle persone con disabilità”.

Promosso dal Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale dell’Università di Milano-Bicocca, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze umane per la formazione e “Ledha – Lega per i diritti delle persone con disabilità”, il master, di primo livello, si rivolge a assistenti sociali, educatori professionali, psicologi, leader associativi, amministratori pubblici, ma anche alle persone affette da disabilità e ai loro familiari.

Attraverso il master, i partecipanti acquisiranno competenze culturali e tecniche per un approccio alla disabilità basato sui diritti umani. In particolare, saranno approfonditi i temi del diritto alla vita indipendente, all’inclusione sociale e al miglioramento della qualità della vita, considerati come principi regolatori delle nuove politiche di welfare sociale per le persone con disabilità.

Accanto alla didattica frontale e alle esercitazioni, sono previsti momenti di incontro con testimoni privilegiati e la conoscenza diretta delle esperienze maggiormente significative già in atto, sia in Italia sia all’estero.

«La piena inclusione è un diritto fondamentale delle persone con disabilità, e per raggiungerlo è indispensabile formare operatori sociali con specifiche competenze professionali – spiega David Benassi, direttore del master – . L’Università di Milano-Bicocca è un Ateneo fortemente impegnato sul tema dei diritti delle persone con disabilità, e con questo master intende contribuire alla creazione di un contesto sociale che consenta loro di partecipare attivamente alla vita della comunità».

«La formazione degli operatori sociali e di tutte le figure responsabili della presa in carico di persone con disabilità rappresenta una sfida cruciale. Non solo per i singoli, ma per il sistema di welfare regionale nel suo complesso -commenta Alessandro Manfredi, presidente LEDHA-. La formazione di una classe di operatori sociali formati sui diritti delle persone con disabilità e sull’importanza della progettazione personalizzata rappresenta un passo fondamentale per dare corretta attuazione ai principi sanciti dalla Convenzione Onu».

Struttura del percorso formativo e ammissione

Le attività del master inizieranno il 3 aprile 2020 e termineranno il 27 marzo 2021.

Il master prevede 336 ore tra lezioni in aula e esercitazioni; 300 ore di stage o project work. Lezioni e esercitazioni si terranno il venerdì intera giornata e il sabato mattina.

Il master si rivolge a laureati triennali e magistrali.

La quota d’iscrizione è di 2.500,00 euro e comprende la frequenza a tutte le attività del Master, il tutoraggio, lo stage, e il materiale didattico utile ai fini del corso. Sono ammessi uditori con una quota di partecipazione di euro 1.000,00.

Per informazioni sulla modalità di presentazione della domanda: https://www.unimib.it/node/18505