“Vengo anch’io”, tra streghe e burattini

Il secondo appuntamento dell’anno con “Vengo anch’io”, la stagione teatrale per famiglie di Besozzo “tra fiabe e storie a teatro” è per domenica 2 febbraio alle ore 16.30 con “Il circo dei burattini”.

Sarà Marco Randellini, della compagnia del Cerchio Tondo, a mettere in scena un circo molto particolare che invita al gioco, in una rilettura divertente, poetica, grottesca e a volte anche sincera e spontanea della vita.

Con spunti tratti dal mondo del circo, imperniata sul cerchio, visto come archetipo del ciclo vitale. Il linguaggio è semplice e diretto: le immagini, la musica, un testo essenziale, come il gioco, inteso come attività gratificante, svincolata da fini immediati di produzione.

Settimana prossima, domenica 9 febbraio, stesso posto e stessa ora, tocca alla compagnia Teatro Invito proporre ai piccoli spettatori “Giangatto e la strega Giuseppina”, la cui protagonista è una fattucchiera un po’ pasticciona. “Ma non mangia i bambini, Giuseppina preferisce i cioccolatini. Il suo assistente Giangatto, un gattone musicista e apprendista stregone, la sta aiutando a preparare una pozione magica: ci va una lunga cottura, è la pozione per vincer la paura”.

Giangatto e Giuseppina racconteranno tre fiabe dal punto di vista della strega: Hansel e Gretel, Biancaneve e la Baba Jaga. Per dimostrare che le streghe e le loro magie possono essere benefiche e non c’è niente di cui aver paura.

Lo spettacolo va nel solco della ricerca di Teatro Invito sulla fiaba classica. Il testo, in buona parte in rima, va nella direzione del divertimento scanzonato. La scena è caratterizzata da oggetti apparentemente semplici ma utilizzati in modo ingegnoso. I bambini vengono coinvolti nella storia e nell’approntamento di vere e proprie piccole magie.

Gli spettacoli di “Vengo anch’io” torneranno al Teatro Duse domenica 23 febbraio con lo spettacolo “Di la dal mare”, nato dalla collaborazione tra la Compagnia Walter Broggini e Ortoteatro, dove attori e pupazzi porteranno piccoli in luoghi meravigliosi.

L’ultimo spettacolo sarà domenica 8 marzo con la compagnia Divertirsi per divertire e il loro Pinocchio, versione musical.

L’ inizio degli spettacoli per famiglie è previsto per le ore 16,30.

Il Teatro Duse è in via Duse 12, a Besozzo.

Gli spettacoli sono adatti a bambini a partire dai 3-4 anni.

Biglietto di ingresso unico al costo di 5 euro.

Per prenotazioni Musical box di via XXV Aprile 5B, a Besozzo.

Per maggiori informazioni scrivere a unasinochevola@hotmail.it oppure 0332 770479.